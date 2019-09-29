Шоу-бизнес
РИА НовостиСергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Слухи о том, что у Лазарева родился второй ребенок появились еще в мае.
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Артист признался: в «Секрете на миллион» Сергей Лазарев рассказал, что скрывал годовалую дочь Анну
Tricolor TV Magazine23:02
«Я сейчас просто в шоке»: Лера Кудрявцева узнала о дочке Сергея Лазарева и заплакала
Комсомольская правда18:20
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Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
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В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
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В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Общество
В России в 2020 году состоится первая цифровая перепись населения
Всероссийская перепись населения 2020 года станет впервые цифровой, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
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Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие
CounterPunch (США): опасная конфронтация с Россией по поводу Калининграда (CounterPunch)
Речь идет о гневной реакции России на утверждение американских военных о том, что они способны вывести из строя противовоздушную оборону Калининградской области.
ИноСМИ 11:03
Политика
Наследный принц Саудовской Аравии назвал «актом войны» атаки на НПЗ королевства
Газета.Ru 21:24
Экономика
ЦБ планирует отдать свою версию SWIFT на аутсорсинг
В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий», планирует ли регулятор присоединять клиентов к своему решению через сторонние организации, сообщили, что в рамках развития СПФС механизм подключения через сервис-бюро действительно рассматривается.
Известия 22:00
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости 16:50
Политика
Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели вчера в 04:28
Армия и оружие
В «Грузинском легионе»: Японец воюет на Донбассе, чтобы вернуть России долг за Курилы
Грузинский наёмник отметил, что у многих иностранцев, прибывающий воевать на Украину, имеется боевой опыт.
Военное обозрение 23:11
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor 23:01
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ ряд категорий россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости 22:45
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией
Глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что нужно поддерживать диалог с Россией.
Газета.Ru 22:42
Общество
Первый снег пошел в Новосибирске
Мокрый снег заметил корреспондент Тайги.инфо около 8 утра в Центральном районе Новосибирска.
Тайга.инфо 21:56
Экономика
В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс 23:09
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 20:37
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Lenta.ru 19:45
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Кино
Суд не рискнул рассматривать иск к Джеки Чану и Шварценеггеру
Русская Планета 07:18
Здоровье
Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого
В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 20:28
Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна 02:21
Происшествия
Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа в Ногликах
Накануне утром, 29 сентября, в Ногликах из окна третьего этажа дома №2 по улице Советской выпала пятилетняя девочка.
АСТВ 22:04
Здоровье
Правда и мифы о ПМС. Три буквы, которые пугают мужчин и заставляют нервничать женщин
Спровоцировать предменструальный синдром может нервно-психический стресс — у женщин, которые занимают руководящие должности, ПМС встречается чаще.
Екатеринбург Онлайн 23:29
Политика
Отец Ассанжа рассказал об истязаниях сына в британской тюрьме
Как сообщает The Independent, отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон в беседе с журналистами прокомментировал условия содержания Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш в Великобритании.
Московский Комсомолец 17:00
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22