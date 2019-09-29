Шоу-бизнес
РИА НовостиСергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Слухи о том, что у Лазарева родился второй ребенок появились еще в мае.
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Сергей Лазарев поделился подробностями своей диеты, помогающей ему оставаться в форме
Актуальные Новости14:03
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Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников»: произошел хлопок
На складе горящей на Дальнем Востоке плавбазы "Петр Житников" произошел хлопок.
Вести.Ru вчера в 13:52
Политика
В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт вчера в 06:29
Гаджеты
Малый бизнес освободили от платежных терминалов
Малый бизнес в городах- миллионниках массово отказывается от POS-терминалов и тестирует бесконтактную оплату через телефон, пишут «Известия».
ИА Клерк.Ру 19:15
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск вчера в 04:02
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия вчера в 02:14
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Происшествия
Медведи вломились на веранду дачи в Читинском районе
В селе Старый Ленинск Улётовского района медведица вместе с двумя медвежатами вышла прямо на улицу и всех жителей.
Чита.Ру 09:40
Футбол
«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» в матче с восемью голами
ProstoProSport 12:01
Здоровье
7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи
MedikForum.ru 02:59
Политика
Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани показал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
РБК 19:55
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября
На следующей неделе всем знакам зодиака рекомендуется заняться творчеством и наладить отношения с партнером.
Пятый канал вчера в 07:50
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
С 3 октября в кинотеатрах начнут показывать главную сенсацию года — «Джокера».
Фонтанка.Ру 27 сентября в 07:10
Футбол
Сборная Грузии по регби разгромила Уругвай на Кубке мира
Sputnik Грузия 03:31
Общество
Карнавал в полоску: Приморье отметило День тигра
Еще немного — и карнавал раскрасит улицы в яркую полоску. Владивосток встречает главный праздник осени — День Тигра.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
Резкое похолодание и снег ожидаются в Приморье
Kursk.com вчера в 11:44
Происшествия
На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело
Против двух министров Забайкалья возбуждены уголовные дела, сообщает Следственный комитет.
Вести.Ru вчера в 05:33
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 12:03
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России
В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
Росбалт вчера в 01:20
Здоровье
Врач рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе
Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Фёдоров в беседе с НСН рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе.
RT на русском 19:09
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Политика
Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28