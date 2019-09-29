Шоу-бизнес
РИА НовостиСергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Слухи о том, что у Лазарева родился второй ребенок появились еще в мае.
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Сергей Лазарев поделился подробностями своей диеты, помогающей ему оставаться в форме
Актуальные Новости14:03
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Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 27 сентября в 02:25
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Кино
Суд не рискнул рассматривать иск к Джеки Чану и Шварценеггеру
Русская Планета 07:18
Футбол
Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.
RT на русском 15:41
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета 16:46
Политика
Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК 21:42
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
Гаджеты
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ 20:38
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Футбол
Магнуссон: «100%, что Погба гордится мной»
Евро-футбол.ру 15:45
Экономика
Россиян с 1 октября ждет повышение зарплат и снижение налогов
Повышение заработной платы коснется региональных бюджетников и всех сотрудников федеральных бюджетных организаций, не попавших в список майских указов.
Политическая Экспертиза 11:06
Происшествия
Почти 70 человек спасли и эвакуировали на пожаре в Чите
Пожарные спасли 32 человека и эвакуировали 35 человек из горящего многоквартирного дома в Чите.
Zab.RU 20:21
Футбол
Цены на гостиницы в Петербурге ограничат на время ЧЕ-2020
Правительство РФ намерено регулировать стоимость гостиничных номеров на время проведения Чемпионата Европы по футболу.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:41
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Авто
Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности
Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.
32CARS.ru вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Умер бывший свёкор Оксаны Воеводиной
Бывший правитель султаната Келантан и отец экс-правителя Малайзии Мухаммада V — султан Исмаил Петра — умер в возрасте 69 лет.
News.ru 07:24
Гаджеты
Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865
Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
Anonsens 03:50
Теннис
Премьера Индии взбудоражила речь теннисиста Медведева в финале US Open
Премьер-министр Индии Нарендра Моди признался, что речь, которую произнес российский теннисист Даниил Медведев после поражения испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open, произвела на него огромное впечатление.
Экономика сегодня 21:16
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru вчера в 09:00
Происшествия
СК начал проверку по факту ранения ученицы на уроке ОБЖ в Красноярске
Красноярские следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования ученицы 11 класса в школе №16.
Российская газета 27 сентября в 09:55
Экономика
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.
Вести.Ru 21:44
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Кино
Натали Портман пришла на премьеру фильма в откровенном наряде
Премьера нового фильма «Бледная синяя точка» прошла в Лос-Анджелесе.
NewInform вчера в 17:00
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03