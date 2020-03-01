Музыка
Lenta.ruСергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу
Российский певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Причиной стала несправедливая, по его мнению, оценка выступления одной из участниц проекта. Видео заявления артиста появилось на его странице в Instagram.
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“Я против предвзятости и ярлыков”: Сергей Лазарев прокомментировал скандал с его участием на шоу “Ну-ка все вместе!”
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