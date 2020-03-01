Российский певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Причиной стала несправедливая, по его мнению, оценка выступления одной из участниц проекта. Видео заявления артиста появилось на его странице в Instagram.

Армия и оружие Авианосец США вошел в Средиземное море Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.

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Политика В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik.

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Общество В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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