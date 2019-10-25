с чего всё началось

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.

Общество У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.

Футбол Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1.

Происшествия Российская туристка умерла в Турции после операции Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.

Экономика Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Политика Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.

Футбол Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.

Политика Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.

Игры The Elder Scrolls VI слухи о драконах из Skyrim Вышедший уже относительно давно The Elder Scrolls 5 Skyrim до сих пор является одной из самых популярных и любимых RPG игр.

Общество Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.

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Экономика В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Волочкова травмировалась на репетиции Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.

Космос Астрономы обнаружили одну из первых галактик Во Вселенной обнаружена галактика, в существование которой ученые не верили.

Политика Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов.