Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»
Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
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Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.Матч ТВ16:53
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