Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
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с чего всё началось

«Краснодар» одержал первую победу в группе Лиги Европы, обыграв «Трабзонспор»

Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.
Матч ТВ16:53

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Главный тренер «Краснодара»: «Рады, что мы в игре. В матче с „Трабзонспором“ показали характер и дисциплину»

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Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Спорт-Экспресс17:11

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ добился результата, проявив характер и дисциплину»

Sports.ru17:25

Сергей Матвеев о победе «Краснодара» в матче ЛЕ: мы проявили характер

Газета.Ru17:42

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Евро-футбол.ру17:14

Матвеев о победе над «Трабзонспором»: «Показали характер и дисциплину»

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