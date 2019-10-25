Футбол

ProstoProSportProstoProSportМатвеев о победе над «Трабзонспором»: «Показали характер и дисциплину»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы похвалил подопечных за игру.
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с чего всё началось

«Краснодар» одержал первую победу в группе Лиги Европы, обыграв «Трабзонспор»

Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.
Матч ТВ16:53

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Главный тренер «Краснодара»: «Рады, что мы в игре. В матче с „Трабзонспором“ показали характер и дисциплину»

Sportbox.RU17:16

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Спорт-Экспресс17:11

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ добился результата, проявив характер и дисциплину»

Sports.ru17:25

Сергей Матвеев о победе «Краснодара» в матче ЛЕ: мы проявили характер

Газета.Ru17:42

Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы

RT на русском18:01

Матвеев: «Только проявив характер и дисциплину, мы добились результата»

Евро-футбол.ру17:14

Матвеев о победе над «Трабзонспором»: «Показали характер и дисциплину»

ProstoProSport17:54
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
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Рак простаты провоцируют три молочных продукта

Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
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США увеличат военное присутствие в Сирии

«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
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Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
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Вести.Ru 06:05
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Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

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Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

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В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
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Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения

На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 18:27
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Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Технологии

Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер

Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb 15:21
Экономика

В Красноярском крае более 500 тысяч человек живут за чертой бедности

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Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
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Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
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Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму

Военное обозрение 05:41
Технологии

Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними

Сотрудники Google обвинили руководство компании в том, что оно разработало инструмент для слежки, сообщает Bloomberg.
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Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече 09:02
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Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Армия и оружие

В России отмечают День спецназа

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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

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Министр экономики Японии подал в отставку на фоне скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку на фоне обвинений в подкупе избирателей.
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Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
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70 процентов опрошенных остались довольны организацией процедуры.
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Врач рекомендовал отказаться от кофе по утрам

Наоборот, людям с пониженным давлением рекомендуется кофе, так как он способствует его повышению до нужной отметки.
Катунь 24 22:15
Экономика

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
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Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
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Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали

Во втором тайме ЦСКА уже не прессинговал, поэтому нам было проще подходить к чужой штрафной, наносить удары.
Советский спорт 16:09
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
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