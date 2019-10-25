Футбол
ProstoProSportМатвеев о победе над «Трабзонспором»: «Показали характер и дисциплину»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы похвалил подопечных за игру.
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с чего всё началось
Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.Матч ТВ16:53
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
RT на русском 01:29
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
Коммерсантъ 18:44
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 19:40
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 13:31
Экономика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
РБК вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения
На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 18:27
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Технологии
Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер
Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb 15:21
Экономика
В Красноярском крае более 500 тысяч человек живут за чертой бедности
По данным Счетной палаты, более 500 тысяч жителей Красноярского края живут за чертой бедности.
Newslab.ru вчера в 06:24
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 13:47
Армия и оружие
Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму
Военное обозрение 05:41
Технологии
Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними
Сотрудники Google обвинили руководство компании в том, что оно разработало инструмент для слежки, сообщает Bloomberg.
Forbes 04:11
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече 09:02
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия 17:01
Армия и оружие
В России отмечают День спецназа
ТВ Центр 07:52
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 18:27
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку на фоне скандала
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку на фоне обвинений в подкупе избирателей.
RT на русском 20:34
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Здоровье
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
70 процентов опрошенных остались довольны организацией процедуры.
Lenta.ru 11:42
Общество
Врач рекомендовал отказаться от кофе по утрам
Наоборот, людям с пониженным давлением рекомендуется кофе, так как он способствует его повышению до нужной отметки.
Катунь 24 22:15
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 22 октября в 08:39
Футбол
Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали
Во втором тайме ЦСКА уже не прессинговал, поэтому нам было проще подходить к чужой штрафной, наносить удары.
Советский спорт 16:09
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт вчера в 16:58