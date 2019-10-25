с чего всё началось

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы похвалил подопечных за игру.

Матвеев о победе над «Трабзонспором»: «Показали характер и дисциплину»

Здоровье Рак простаты провоцируют три молочных продукта Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.

Армия и оружие США увеличат военное присутствие в Сирии «США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.

Игры Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.

Экономика Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.

Наука Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Технологии Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.

Экономика В Красноярском крае более 500 тысяч человек живут за чертой бедности По данным Счетной палаты, более 500 тысяч жителей Красноярского края живут за чертой бедности.

Хоккей Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.

Авто Представлен Volkswagen Golf нового поколения Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.

Технологии Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними Сотрудники Google обвинили руководство компании в том, что оно разработало инструмент для слежки, сообщает Bloomberg.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.

Спорт Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.

Политика Министр экономики Японии подал в отставку на фоне скандала Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку на фоне обвинений в подкупе избирателей.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Здоровье Россияне остались довольны процедурой диспансеризации 70 процентов опрошенных остались довольны организацией процедуры.

Общество Врач рекомендовал отказаться от кофе по утрам Наоборот, людям с пониженным давлением рекомендуется кофе, так как он способствует его повышению до нужной отметки.

Экономика Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.

Финансы Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.

Футбол Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали Во втором тайме ЦСКА уже не прессинговал, поэтому нам было проще подходить к чужой штрафной, наносить удары.