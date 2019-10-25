Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»
Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
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Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.Матч ТВвчера в 16:53
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Сергей Матвеев: «„Краснодар“ добился результата, проявив характер и дисциплину»
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Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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