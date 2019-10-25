Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
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с чего всё началось

«Краснодар» одержал первую победу в группе Лиги Европы, обыграв «Трабзонспор»

Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.
Матч ТВвчера в 16:53

Подробнее о событии

Главный тренер «Краснодара»: «Рады, что мы в игре. В матче с „Трабзонспором“ показали характер и дисциплину»

Sportbox.RUвчера в 17:16

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Спорт-Экспрессвчера в 17:11

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ добился результата, проявив характер и дисциплину»

Sports.ruвчера в 17:25

Сергей Матвеев о победе «Краснодара» в матче ЛЕ: мы проявили характер

Газета.Ruвчера в 17:42

Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы

RT на русскомвчера в 18:01

Матвеев: «Только проявив характер и дисциплину, мы добились результата»

Евро-футбол.рувчера в 17:14

Матвеев о победе над «Трабзонспором»: «Показали характер и дисциплину»

ProstoProSportвчера в 17:54
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
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В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:01
Футбол

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Победы над Шотландией и Кипром в октябрьских матчах отборочного тура к Евро-2020 позволили российской сборной по футболу подняться сразу на пять строчек в мировом рейтинге команд.
Наша версия вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Политика

Турция потребует от США выдачи командующего СДС

Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru вчера в 15:53
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Политика

В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа

Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Авто

Компания Mazda обновила кроссовер CX-8

Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
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Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе

Газета.Ru вчера в 11:36
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Армия и оружие

В России отмечают День спецназа

ТВ Центр вчера в 07:52
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В США арестовали Ахмеда Билалова

Ахмеда Билалова, по данным издания, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции утром во вторник в городе Санни-Айлс-Бич штата Флорида, где он в последние годы проживает со своими родными.
Sochinews 23 октября в 02:31
Политика

Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 23 октября в 18:02
Единоборства

Дагестанцы рассказали, для чего приехали к отелю Макгрегора

Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

РИА Новости вчера в 07:37
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Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Происшествия

В Улан-Удэ женщина погибла под колесами самосвала

Информ Полис online вчера в 23:01
Авто

Представлен электрический кроссовер Nissan Ariya

На автосалоне в Токио представлен электрический кроссовер Nissan Ariya. В будущем он будет доступен и для российских покупателей.
Aobe.ru вчера в 15:09
Политика

Мировые СМИ отметили значение полета ракетоносцев Ту-160 в ЮАР

Западные СМИ отметили значение полета Ту-160, которые привлекли к себе внимание в Южной Африке.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Армия и оружие

Трамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 14:59
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru вчера в 06:05
Футбол

ЦСКА проиграл в третьем матче Лиги Европы подряд

Московский футбольный клуб ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1-0, передает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 15:03
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU 23 октября в 05:04
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Иномарка перевернулась в Южно-Сахалинске

REGNUM вчера в 23:44
Общество

В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Lenta.ru вчера в 22:51
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
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Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси»

The Telegraph сообщает, что он отклонил предложение о продаже в конце прошлого сезона.
Sport.ru вчера в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
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