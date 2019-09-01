Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»
Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
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Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.Матч ТВвчера в 16:53
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Сергей Матвеев: «„Краснодар“ добился результата, проявив характер и дисциплину»
Sports.ruвчера в 17:25
Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы
RT на русскомвчера в 18:01
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Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Происшествия
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
Политика
Зеленский решил урезать содержание чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Общество
В Челябинске педагог 20 лет живёт в подсобке школы
В Челябинске учительница английского и французского языков вынуждена 20 лет жить в подсобном помещении школы.
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии
Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Общество
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев.
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
Транспорт
Минтранс России предложил оплачивать проезд пустыми бутылками
В Министерстве транспорта РФ предложили оплачивать проезд стеклянными или пластиковыми бутылками.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Общество
Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»
Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
Культура
СМИ назвали самые громкие скандалы на «Поле чудес»
25 октября шоу "Поле чудес" исполняется 29 лет.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Политика
Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Здоровье
Около 40% россиян никогда не слышали о диабете II типа
Около 40% россиян не слышали о сахарном диабете II типа, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.