с чего всё началось

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».

Происшествия В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.

Политика Зеленский решил урезать содержание чиновников Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести войска США из Германии Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.

Происшествия В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Общество В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.

Футбол Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Общество Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Политика Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.