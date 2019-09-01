Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Краснодар» одержал первую победу в группе Лиги Европы, обыграв «Трабзонспор»

Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена.
Матч ТВвчера в 16:53

Подробнее о событии

Главный тренер «Краснодара»: «Рады, что мы в игре. В матче с „Трабзонспором“ показали характер и дисциплину»

Sportbox.RUвчера в 17:16

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ добился результата, проявив характер и дисциплину»

Sports.ruвчера в 17:25

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Спорт-Экспрессвчера в 17:11

Сергей Матвеев о победе «Краснодара» в матче ЛЕ: мы проявили характер

Газета.Ruвчера в 17:42

Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы

RT на русскомвчера в 18:01

Матвеев: «Только проявив характер и дисциплину, мы добились результата»

Евро-футбол.рувчера в 17:14

Тренер «Краснодара» Матвеев: «Победили благодаря характеру и дисциплине»

ProstoProSport01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Политика

Зеленский решил урезать содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Вести.Ru 10:15
Происшествия

Раскрыта личность устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 09:59
Общество

В Челябинске педагог 20 лет живёт в подсобке школы

В Челябинске учительница английского и французского языков вынуждена 20 лет жить в подсобном помещении школы.
REGNUM 03:58
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 03:05
Армия и оружие

Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии

Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Слово и Дело 10:55
Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
РИА Новости 09:05
Футбол

Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил

Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Чемпионат 06:32
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев.
РИА Новости вчера в 18:53
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня 01:20
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество

«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами

Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Происшествия

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Интерфакс 10:38
Транспорт

Минтранс России предложил оплачивать проезд пустыми бутылками

В Министерстве транспорта РФ предложили оплачивать проезд стеклянными или пластиковыми бутылками.
Моя Москва.онлайн 11:37
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 10:05
Футбол

Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Общество

Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»

Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
NewInform 23 октября в 22:11
Культура

СМИ назвали самые громкие скандалы на «Поле чудес»

25 октября шоу "Поле чудес" исполняется 29 лет.
ИнфоСМИ 11:50
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Политика

Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
РЕН ТВ 06:49
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель

В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Комсомольская правда 11:43
Здоровье

Около 40% россиян никогда не слышали о диабете II типа

Около 40% россиян не слышали о сахарном диабете II типа, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".
Москва 24 08:48
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное