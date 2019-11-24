Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Специалист будет руководить армейцами из-за дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

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Политика В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Энергетика «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика В МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине В Международной валютном фонде заявили о значительном прогрессе по обсуждению с Украиной политики и реформ, которые лягут в основу новой программы, поддерживаемой МВФ.

Футбол Моуринью исключил возможность перехода Ибрагимовича в «Тоттенхэм» Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью заявил, что нападающий Златан Ибрагимович не перейдет в стан "шпор".

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.