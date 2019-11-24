Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Специалист будет руководить армейцами из-за дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

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Экономика ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).

Общество Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК Уголовное дело против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Политика Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.

Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Экономика Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Экономика Банк «Открытие» и Сергей Солонин могут продать 23,4 млн акций Qiwi Банк "Открытие" и гендиректор Qiwi Сергей Солонин могут "время от времени" реализовать до 23 426 733 ADS Qiwi (одна расписка представляет 1 акцию класса B). Фактическая цена за акцию класса B будет зависеть от ряда факторов, которые могут иметь значение на момент предложения.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.