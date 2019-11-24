РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Овчинников: «Гончаренко досконально объяснил план ЦСКА на игру»

ЦСКА — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
48′
Александр Соболев
56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
58′
Хёрдур Магнуссон
65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
68′
Никола Влашич
75′
78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
81′
81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
84′
Александр Соболев
Егор Голенков
86′
Деян Радоньич
90′+2′
Антон Терехов
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Специалист будет руководить армейцами из-за дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.
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