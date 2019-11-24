Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Специалист будет руководить армейцами из-за дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Происшествия Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Спорт ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.