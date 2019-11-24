РПЛ
Спорт-ЭкспрессСергей Овчинников: «Гончаренко досконально объяснил план ЦСКА на игру»
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
|48′
Александр Соболев
|56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
|58′
Хёрдур Магнуссон
|65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
|68′
Никола Влашич
|75′
|78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
|81′
|81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
|84′
Александр Соболев
Егор Голенков
|86′
Деян Радоньич
|90′+2′
Антон Терехов
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
29
Бийол
98
Обляков
10
Дзагоев
7
Ахметов
9
Чалов
8
Влашич
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
3
Чернов
90
Бурлак
2
Полуяхтов
77
Кабутов
8
Гацкан
40
Тимофеев
10
Терехов
69
Голенков
9
Радоньич
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Специалист будет руководить армейцами из-за дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.
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Овчинников: «Кто-то же должен был там рулить, выпал мне жребий порулить, я и рулю»
Евро-футбол.рувчера в 16:16
Сергей Овчинников: «План Гончаренко был гениален, поэтому осуществить его было делом техники»
Sportbox.RUвчера в 13:37
Сергей Овчинников: В ЦК фигура генсека изначально была номинальной, так же и я
Спорт день за днемвчера в 14:02
Сергей Овчинников: «Осуществить гениальный план главного тренера — дело техники»
Спорт-Экспрессвчера в 13:38
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
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