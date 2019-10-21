Футбол

КП - ТамбовКП - ТамбовГлавным тренером ФК «Тамбов» назначили Сергея Первушина

Ранее сообщалось, что эту должность может занять Тимур Шипшев, который также входит в состав тренерского штаба нашей команды. Но 21 октября появилось официальное сообщение о том, что исполняющим обязанности главного тренера нашей команды назначили Сергея Первушина, он занимал должность тренера.
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