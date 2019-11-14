Общество

Вести.RuВести.RuСергей Петров может продать «Рольф»

Владелец крупнейшего российского автодилера "Рольф" Сергей Петров изучает возможность продажи бизнеса. О возможной продаже сообщила кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует "Рольф". Летом в отношении Петрова было возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbes11:16

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Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новости12:35

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомости12:05

Семья объявленного в розыск бизнесмена Сергея Петрова решила продать основанный им автодилер «Рольф»

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Интерфакс11:52

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъ12:37

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБК12:04

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbes11:16
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