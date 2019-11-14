Общество
Вести.RuСергей Петров может продать «Рольф»
Владелец крупнейшего российского автодилера "Рольф" Сергей Петров изучает возможность продажи бизнеса. О возможной продаже сообщила кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует "Рольф". Летом в отношении Петрова было возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbes11:16
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Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Политика
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Сегодня, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН полностью прогулся под интересы Украины, одобрив проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина», где впервые употребляется термин «агрессия» по отношению к присоединению Крыма к России.
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Задержан житель Нефтекумска, напавший на детей и учительницу с ножом
В Нефтекумске задержан 63-летний мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на детей и учительницу на детской площадке.
Здоровье
В ростовских школах объявлен карантин из-за вспышки пневмонии
В двух школах Ростова-на-Дону объявлен карантин по пневмонии. Оба образовательных учреждения расположены в Советском районе.
Политика
Россия признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии
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Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли почти на 2,22 млн баррелей
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Авто
АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых автомобилей
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
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Симптомы депрессии усиливаются в последний год жизни
Футбол
Франция и Турция вышли на Евро-2020
Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020 (0:0). В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Турция и Франция за тур до окончания группового этапа вышли в финальную часть чемпионата Европы.
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Баскетбол
Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге
Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Находка была сделана во время раскопок на восточном скалистом уступе северного плато Саккары. Там расположен древний некрополь.
Футбол
Президент ФНЛ изучит слова Талалаева про судейство в матче с «Ротором»
Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о судействе в матче 23-го тура против «Ротора».
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет на выставке в Дубае Су-57Э
Авто
Автомобили в России продолжают дорожать
В России продолжает падать спрос на новые автомобили, однако цены, несмотря на это, по-прежнему идут вверх.
Общество
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
Общество
В Венеции введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения
Во вторник, 12 ноября, уровень воды в Венеции поднялся до 187 см. Выше вода поднималась только в 1966 г. – до отметки в 194 см. В среду вода начала отступать, опустившись до безопасных 80 см. Однако синоптики считают, что говорить о завершении наводнения рано: в ближайшие дни в городе снова ожидаются дожди и ветер с Адриатики.
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Гаджеты
Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro
Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Политика
Демократы не определились с объявлением импичмента Трампу
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы палаты представителей не приняли решение об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу.
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.