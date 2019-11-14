Общество

BFM.ruBFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»

«Рольф» является крупнейшим автодилером в России. В 2018 году компания увеличила выручку на 26,5%, до 153,66 млрд рублей, чистую прибыль — на 11,5%, до 5,3 млрд рублей. Основателя автодилера Сергея Петрова обвиняют в незаконном выводе 4 млрд рублей.
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