Общество
BFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»
«Рольф» является крупнейшим автодилером в России. В 2018 году компания увеличила выручку на 26,5%, до 153,66 млрд рублей, чистую прибыль — на 11,5%, до 5,3 млрд рублей. Основателя автодилера Сергея Петрова обвиняют в незаконном выводе 4 млрд рублей.
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Общество
Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом
Теннис
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По ходу третьего сета 33-летний испанец ушел с матч-бола при счете 1:5 в третьем сете, после чего перевернул игру и вырвал победу на тай-брейке.
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По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
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Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
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Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Происшествия
Герою «Бандитского Петербурга» по прозвищу Маклауд отказали в УДО
Тосненский горсуд Ленинградской области отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд, лидеру «братской» преступной группировки, в ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО).
Политика
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Президент Сирии Башар Асад обвинил американские власти в воровстве сирийской нефти и назвал США страной, «построенной как политический режим на бандитских группировках».
Политика
Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе
Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
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Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Музыка
Стали известны страны-участники Евровидения-2020
Организаторы "Евровидения-2020" объявили список стран-участников, сообщает официальный сайт международного конкурса.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков сообщил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить часть животных.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Наука
Дошившие до 110 имеют уникальную иммунную систему
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Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Транспорт
Поезда в Крым до Евпатории и Феодосии запустят к курортному сезону
«Задача — к курортному сезону добавить новые маршруты и обеспечить доступность железнодорожного сообщения для пассажиров из других регионов нашей страны, не только из Москвы и Санкт-Петербурга», — приводит его слова «Коммерсантъ».
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Путин сможет продлевать полномочия ректора МГУ без ограничений
По действующему закону, глава государства может дважды продлить полномочия ректоров этих вузов на срок до пяти лет, если руководитель университета достиг 65 лет.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Культура
Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»
В первом эпизоде третьего сезона "Совершенно безумный папа", вышедшем в 1991 году, Майкл Джексон озвучит пациента психиатрической лечебницы, уверенного, что он является поп-королем.
Волейбол
Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Новым главным тренером женской сборной России по волейболу назначен итальянец Серджио Бузато.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.