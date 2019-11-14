Общество
BFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову. «Рольф» является крупнейшим автодилером в России.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbes11:16
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Экономика
Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 1,4%
Выручка оператора «Мегафон» выросла в III квартале 2019 года на 1,4% до 90 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Rambler News Service 02:05
Здоровье
Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни
Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Ugpressa.ru 11:03
Политика
Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилию
Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл в Бразилию, где позже примет участие в работе саммита БРИКС.
Аргументы недели вчера в 11:43
Музыка
Бузова намерена выступить на «Евровидении»
Газета.Ru 19:03
Авто
Анонсирована дата премьеры электрокроссовера в стиле Ford Mustang
Премьера электрического кроссовера в стиле Ford Mustang американская автокомпания Ford проведёт 18 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 00:38
Политика
Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности вернуться на родину. Об этом он заявил в интервью El Pais.
RT на русском 07:03
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал решение авиакомпании "Аэрофлот" в отношении владельца толстого кота.
Pravda.Ru вчера в 08:33
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
REGNUM 12 ноября в 16:00
Кино
Disney показал отрывок первого эпизода сериала «Мандалорец»
News.ru вчера в 02:36
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили 12 ноября в 21:32
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Единоборства
Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234
На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Sportbox.RU 16:27
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
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Культура
Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»
Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Забайкалье
Микроавтобус врезался сразу в два грузовика В ДТП на трассе Чита-Забайкальск, в 60 км от посёлка Агинское погибли шесть человек.
Байкал-Daily вчера в 20:01
Армия и оружие
Израильские военные возобновили удары по сектору Газа
Израильские военные возобновили авиаудары по районам в палестинском секторе Газа в ответ на несколько произведенных оттуда в четверг ракетных пусков.
РИА Новости 18:41
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
Здоровье
В Тарбагатайском районе ФАП работает без врачей и фельдшеров
Тивиком вчера в 03:54
Футбол
Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет
Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Чемпионат 00:00
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Космос
В России разработали спутник для сжигания космического мусора
Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета вчера в 01:52
Происшествия
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
РИА Новости 17:04