Общество

BFM.ruBFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову. «Рольф» является крупнейшим автодилером в России.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbes11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомости17:08

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbes11:16

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новости12:35

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБК12:04

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфакс11:52

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъ12:37

Бизнесмен Сергей Петров решил продать автодилер «Рольф»

Эхо Москвы18:06
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Экономика

Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 1,4%

Выручка оператора «Мегафон» выросла в III квартале 2019 года на 1,4% до 90 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни

Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
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Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилию

Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл в Бразилию, где позже примет участие в работе саммита БРИКС.
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Музыка

Бузова намерена выступить на «Евровидении»

Газета.Ru 19:03
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Премьера электрического кроссовера в стиле Ford Mustang американская автокомпания Ford проведёт 18 ноября 2019 года.
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Политика

Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности вернуться на родину. Об этом он заявил в интервью El Pais.
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Теннис

Федерер обыграл Джоковича в матче за полуфинал Итогового турнира ATP

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Общество

Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал решение авиакомпании "Аэрофлот" в отношении владельца толстого кота.
Pravda.Ru вчера в 08:33
Хоккей

Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
Экономика

Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
REGNUM 12 ноября в 16:00
Кино

Disney показал отрывок первого эпизода сериала «Мандалорец»

News.ru вчера в 02:36
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото

Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили 12 ноября в 21:32
Здоровье

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Единоборства

Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
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Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе

На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru вчера в 05:59
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Происшествия

В Корсакове во время циклона затопило порт

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Шесть человек погибли в ДТП в Забайкалье

Микроавтобус врезался сразу в два грузовика В ДТП на трассе Чита-Забайкальск, в 60 км от посёлка Агинское погибли шесть человек.
Байкал-Daily вчера в 20:01
Армия и оружие

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа

Израильские военные возобновили авиаудары по районам в палестинском секторе Газа в ответ на несколько произведенных оттуда в четверг ракетных пусков.
РИА Новости 18:41
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
Здоровье

В Тарбагатайском районе ФАП работает без врачей и фельдшеров

Тивиком вчера в 03:54
Футбол

Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет

Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
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Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Космос

В России разработали спутник для сжигания космического мусора

Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета вчера в 01:52
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Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
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