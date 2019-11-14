Общество

Российская газетаРоссийская газетаВладелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса. Об этом объявила кипрская компания Delance Limited, которая принадлежит семье предпринимателя.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbes11:16

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Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБК12:04

Бизнесмен Сергей Петров решил продать автодилер «Рольф»

Эхо Москвы18:06

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новости12:35

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомости17:08

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфакс11:52

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъ12:37

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbes11:16
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Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

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Экономика

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Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

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Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

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Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
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В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
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Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
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Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
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