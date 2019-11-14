Общество
BFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову. «Рольф» является крупнейшим автодилером в России.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbes11:16
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Космос
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Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
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Авто
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В компании Geely рассматривают возможность запуска в продажу на российском рынке биотопливной версии модели Geely Emgrand 7. Как пишут журналисты «Китайских автомобилей», переоборудованием автомобиля займется завод «Белджи», откуда поставляются седаны в Россию.
Футбол
Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Происшествия
Устроившего стрельбу в Благовещенске студента назвали неконфликтным
Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, не конфликтовал со своими однокурсниками.
Общество
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Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
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Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Общество
Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ
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Политика
Коломойский призвал восстановить отношения России и Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости поладить, которая стоит перед Россией и Украиной.
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Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Кино
Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»
В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Игры
Новый геймплейный ролик Diablo IV
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Англия — Черногория 7:0
Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
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Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
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