Общество

BFM.ruBFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову. «Рольф» является крупнейшим автодилером в России.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbes11:16

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Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новости12:35

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомости12:05

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbes11:16

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфакс11:52

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъ12:37

Семья объявленного в розыск бизнесмена Сергея Петрова решила продать основанный им автодилер «Рольф»

Эхо Москвы12:31

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБК12:04
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Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 04:27
Политика

Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией

Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Газета Кемерова 11:09
Экономика

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Армия и оружие

Китай считает, что российские истребители Су-57 вызовут зависть у США

Журналисты китайского издания Sina пришли к выводу, что российский многофункциональный истребитель Су-57 способен вызвать зависть у конструкторов из США.
News.ru 06:48
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Lenta.ru вчера в 17:11
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
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Происшествия

Летчик-герой Юсупов объяснил, почему стал скрывать имя от пассажиров

Пилот компании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, посадивший самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам перед вылетом, чтобы не вызывать беспокойство на борту.
URA.Ru 15:02
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Авто

Седан Geely Emgrand 7 может получить битопливную версию

В компании Geely рассматривают возможность запуска в продажу на российском рынке биотопливной версии модели Geely Emgrand 7. Как пишут журналисты «Китайских автомобилей», переоборудованием автомобиля займется завод «Белджи», откуда поставляются седаны в Россию.
Tvoe-avto.com 11:48
Футбол

Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина

Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
REGNUM 15:23
Финансы

Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам

Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Коммерсантъ вчера в 04:54
Происшествия

Устроившего стрельбу в Благовещенске студента назвали неконфликтным

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, не конфликтовал со своими однокурсниками.
Российская газета 01:35
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Общество

Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
News.ru 10:29
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения России и Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости поладить, которая стоит перед Россией и Украиной.
Московский Комсомолец вчера в 06:44
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
Кино

Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»

В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Культуромания 12:08
Игры

Новый геймплейный ролик Diablo IV

Inc-news.ru 07:18
Футбол

Англия — Черногория 7:0

Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
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Общество

Руки-Базуки показал бицепсы после операции

Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.
Газета.Ru 02:59
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
РИА Новости 11:34
Общество

Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

WMJ.ru 09:49
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM вчера в 15:22
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