РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Прядкин: «Обсуждали реформу Кубка России»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что на собрании представителей клубов лиги обсуждалась реформа Кубка России, а также реализация прав на освещение российских турниров и ряда других вопросов.
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Сергей Прядкин: «Обсуждали реформу Кубка России»

Спорт-Экспресс08:56

Прядкин: «У РФС есть предложения для повышения статусности Кубка России»

Sport24.ru08:41
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Не очень приятно знать, что клуб хочет от тебя избавиться. Я читал слухи о том, что меня хотят продать.
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Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

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РИА Новости 10:58
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17

Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
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Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.
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Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

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Театры

Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне

Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
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Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко

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Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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