РПЛ
Спорт-ЭкспрессСергей Прядкин: «Обсуждали реформу Кубка России»
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что на собрании представителей клубов лиги обсуждалась реформа Кубка России, а также реализация прав на освещение российских турниров и ряда других вопросов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Экономика
Рекордный урожай в России начал гнить
В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.
Lenta.ru 10:57
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.
RT на русском 10:23
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Экономика
Кредиты физлицам в Сбербанке начнет выдавать искусственный интеллект
К концу 2020 года искусственный интеллект будет принимать решения о выдаче кредитов физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Реальное время 07:43
Футбол
Киран Триппьер — об уходе из «Тоттенхэма»: «Не очень приятно знать, что клуб хочет от тебя избавиться»
Не очень приятно знать, что клуб хочет от тебя избавиться. Я читал слухи о том, что меня хотят продать.
Матч ТВ 10:50
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сверкнула грязными пятками
Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.
Wday.ru 01:59
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Театры
Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне
Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
РИА Новости 10:54
Футбол
Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко
RT на русском 05:47
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Происшествия
В Пензе задержали 8 зарегистрированных кандидатов в Городскую думу
Кандидаты проводили свою акцию на городской площади. Сейчас их везут в отдел полиции.
Эхо Москвы 10:32
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17