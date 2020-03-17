Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

Можно подтвердить, что есть решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год. По поводу рекомендаций лигам мы рассмотрели вопрос по завершению текущего чемпионата 30 июня 2020 года. На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
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Сергей Прядкин
Лиге есть чем заняться. В том числе и вопросами возобновления чемпионата. Мы уже подготовили рабочие версии календаря, их несколько. Попробуем сократить число персонала, который работает в офисе лиги. Чтобы в каждом подразделении было по одному человеку. Остальные будут работать удалённо.
— Сергей ПрядкинRT на русском 12:45

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