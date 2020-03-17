Коронавирус
Спорт-ЭкспрессСергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
Можно подтвердить, что есть решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год. По поводу рекомендаций лигам мы рассмотрели вопрос по завершению текущего чемпионата 30 июня 2020 года. На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
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Лиге есть чем заняться. В том числе и вопросами возобновления чемпионата. Мы уже подготовили рабочие версии календаря, их несколько. Попробуем сократить число персонала, который работает в офисе лиги. Чтобы в каждом подразделении было по одному человеку. Остальные будут работать удалённо.
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Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет закрывать границу с РФ
Минск принял решение не закрывать границу с Россией, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею будет отменен из-за коронавируса
Больше всего вопросов возникало к руководству Международной федерации хоккея (ИИХФ), а именно - о судьбе чемпионата мира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.
Политика
Пригожин готовит иск против правительства США на $50 млрд
Как считает Пригожин, судебное разбирательство между компанией «Конкорд» и правительством Соединенных Штатов на этом не закончено.
Здоровье
В Омской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Во вторник, 17 марта, губернатор Александр БУРКОВ подписал распоряжение о мероприятиях по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Баскетбол
У четверых игроков «Бруклина» диагностирован коронавирус
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 93 человек
Происшествия
Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы «минирования»
Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Футбол
Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Спорт
«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Культура
Писатель из Башкирии заявил, что Элвин Грей «попутал рамсы»
Айдар Хусаинов на своей странице в Facebook опубликовал «открытое письмо Радику Юльякшину, певцу и деревенскому другу», написанное в стихах, где просит «не трогать Бродского» и петь о старом, «о своем, о деревенском».
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Армия и оружие
Пентагон подозревает производителя F-35 в мошенничестве
Пентагон подозревает компанию-производителя новейшего истребителя пятого поколения F-35 в мошенничестве.
Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Гаджеты
Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10
Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта
Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Здоровье
У шести кузбассовцев тесты на коронавирус оказались отрицательными
У шести жителей Кемеровской области тесты на коронавирус оказались отрицательными.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Религия
В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений
Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.
Общество
Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории
Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
Общество
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Общество
Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы
По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.