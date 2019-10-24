Во втором тайме ЦСКА уже не прессинговал, поэтому нам было проще подходить к чужой штрафной, наносить удары. Ну и в итоге такая удачная развязка Даже не знаю, когда Ференцварош последний раз побеждал в основной стадии еврокубка.

Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали

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Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Происшествия На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя Мужчина, ставший жертвой медведя на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), в пятницу утром от полученных травм умер в Сахалинской областной больнице.

Политика Посол РФ в США оценил планы конгресса признать «Азов» террористами Российский посол в США Анатолий Антонов заявил журналистам РИА Новости, что запрос американских конгрессменов к госсекретарю Майку Помпео по поводу включения украинского батальона «Азов» (в России против него возбуждено уголовное дело) в список «иностранных террористических организаций», свидетельствует об осознании ими существующей угрозы.

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Армия и оружие Радикалы готовят провокации к мариупольскому инвестфоруму Зеленского «По данным наших источников, в настоящее время радикалы из состава националистической группировки «Азов» готовят еще ряд провокаций, в том числе с применением оружия, в период проведения инвестиционного форума в Мариуполе с участием Зеленского и Гончарука», — сообщает Айгистов.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.