Футбол
Советский спортСергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА
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Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Кино
Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»
Наука
Сальто и вытянутые ноги помогли мухе сесть на потолок
Известно, что мухам прицепиться к потолку помогают пульвиллы — специальные подушечки-присоски на кончике вытягивающихся ног, которые прилипают к поверхности.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Политика
В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России
Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО
Внук Аллы Пугачевой встречается со студенткой МГИМО. Девушку Дени Байсарова зовут Мария, и она любит конный спорт.
Спорт
Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде
Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
Киберспорт
В новом дополнении игры «Battlefield 5» появятся японцы с катанами
Шутер «Battlefield 5» на следующей неделе принесет бесплатное обновление для всех игроков, а пока что дразнит грядущим событием в новом трейлере.
Политика
Сноуден заявил, что «попал в ловушку» в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Технологии
Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Армия и оружие
Истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик у границ России
Российский истребитель в Черном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России.
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Экономика
Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.