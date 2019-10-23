Футбол

Советский спортСоветский спортСергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА

ЦСКА не нуждается в дополнительных представлениях.
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Тренер «Ференцвароша» Ребров: «Общаюсь с Семаком, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал их секреты»

Sport24.ru11:25

Ребров: ЦСКА не заслуживал двух поражений на старте Лиги Европы

РИА Новости12:07

С.Ребров: не многие клубы в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА

Чемпионат11:33

Сергей Ребров — о ЦСКА, «Ференцвароше» и сборной Украины

Спорт-Экспресс12:15

Сергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА

Советский спорт12:27

Ребров заявил, что ЦСКА не заслуживал поражений от «Эспаньола» и «Лудогорца»

RT на русском12:41

Сергей Ребров: «Немногие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА»

Евро-футбол.ру11:59
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета 20:40
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»

Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости вчера в 06:44
Кино

Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»

Piter.tv вчера в 08:30
Происшествия

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Известия 16:30
Наука

Сальто и вытянутые ноги помогли мухе сесть на потолок

Известно, что мухам прицепиться к потолку помогают пульвиллы — специальные подушечки-присоски на кончике вытягивающихся ног, которые прилипают к поверхности.
N+1 13:16
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге

Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:00
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Коммерсантъ 16:25
Политика

AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Политика

В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России

Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
RT на русском 18:38
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО

Внук Аллы Пугачевой встречается со студенткой МГИМО. Девушку Дени Байсарова зовут Мария, и она любит конный спорт.
OAnews 02:54
Спорт

Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде

Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Новые Известия 16:56
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

РБК 18:45
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Армия и оружие

В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 21 октября в 06:09
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 21 октября в 00:41
Политика

Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM 06:20
Киберспорт

В новом дополнении игры «Battlefield 5» появятся японцы с катанами

Шутер «Battlefield 5» на следующей неделе принесет бесплатное обновление для всех игроков, а пока что дразнит грядущим событием в новом трейлере.
Ридус 17:14
Политика

Сноуден заявил, что «попал в ловушку» в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости 20:34
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
News.ru 07:42
Технологии

Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Piter.tv вчера в 08:41
Армия и оружие

Истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик у границ России

Российский истребитель в Черном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России.
ТК Звезда 04:51
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Экономика

Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru вчера в 04:29
Футбол

Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»

Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
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