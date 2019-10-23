Ференцварош воспитал Сергея Кузнецова, который совсем недавно исполнял обязанности главного тренера Спартака после отставки Олега Кононова.

Сергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА

Политика Трамп снял санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.

Гаджеты GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF Компания GALAX, по сообщениям сетевых источников, в скором времени выведет на рынок графические ускорители GeForce RTX нового семейства Work The Frames, или WTF.

Происшествия Россия выдала криминального авторитета Таро Испании Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.

Общество Елена Малышева госпитализирована в Москве Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Политика Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.

Политика Кличко попытался вырвать телефон у журналиста после неудобного вопроса Мэр Киева Виталий Кличко попытался вырвать телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района в киевской администрации.