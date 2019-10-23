Футбол
Советский спортСергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА
Ференцварош воспитал Сергея Кузнецова, который совсем недавно исполнял обязанности главного тренера Спартака после отставки Олега Кононова.
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Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране
Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
Гаджеты
GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF
Компания GALAX, по сообщениям сетевых источников, в скором времени выведет на рынок графические ускорители GeForce RTX нового семейства Work The Frames, или WTF.
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции
«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Авто
К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya
Известно, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya будет представлен на многих мировых рынках, в том числе, возможно, и на российском.
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Футбол
Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо»
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо».
Общество
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Политика
Генсек НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине
В среду, 23 октября, стало известно, что Североатлантический альянс призывает страны, входящие в него, расширить военную помощь Украине.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Гаджеты
Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле
Компания Xiaomi снизила цены на свой экс-флагман Mi 9 SE 8 для китайских покупателей.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в стране
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что массовые протесты в стране связаны с попыткой государственного переворота правых сил, которые недовольны его переизбранием.
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
Политика
Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США
Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
Политика
Кличко попытался вырвать телефон у журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался вырвать телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района в киевской администрации.
Экономика
ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке
ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
Авто
Новосибирцу начислили налог в 273 тысячи рублей из-за Bentley
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.