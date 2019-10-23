Футбол

Советский спортСоветский спортСергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА

Ференцварош воспитал Сергея Кузнецова, который совсем недавно исполнял обязанности главного тренера Спартака после отставки Олега Кононова.
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Тренер «Ференцвароша» Ребров: «Общаюсь с Семаком, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал их секреты»

Sport24.ru11:25

С.Ребров: не многие клубы в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА

Чемпионат11:33

Сергей Ребров — о ЦСКА, «Ференцвароше» и сборной Украины

Спорт-Экспресс12:15

Сергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА

Советский спорт12:27

Тренер «Ференцвароша»: не говорил с Кузнецовым об игре с ЦСКА

РИА Новости11:42

Тренер «Ференцвароша»: все знают ЦСКА, представлять команду не надо

RT на русском12:31

Сергей Ребров: «Немногие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА»

Евро-футбол.ру11:59
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

Трамп снял санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Спорт

Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA

Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 11:05
Политика

Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране

Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 12:45
Гаджеты

GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF

Компания GALAX, по сообщениям сетевых источников, в скором времени выведет на рынок графические ускорители GeForce RTX нового семейства Work The Frames, или WTF.
3DNews 12:41
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Армия и оружие

Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции

«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
Rambler News Service 12:36
Происшествия

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
Авто

К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya

Известно, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya будет представлен на многих мировых рынках, в том числе, возможно, и на российском.
SpeedMe вчера в 23:19
Общество

Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Футбол

Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо»

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо».
Евро-футбол.ру 10:10
Армия и оружие

На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

РИА Новости 10:42
Транспорт

В России предложили поощрять водителей за аккуратное вождение

REGNUM 11:54
Общество

На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Политика

Генсек НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине

В среду, 23 октября, стало известно, что Североатлантический альянс призывает страны, входящие в него, расширить военную помощь Украине.
Аргументы недели 06:04
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Гаджеты

Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле

Компания Xiaomi снизила цены на свой экс-флагман Mi 9 SE 8 для китайских покупателей.
Российская газета 10:52
Политика

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что массовые протесты в стране связаны с попыткой государственного переворота правых сил, которые недовольны его переизбранием.
Газета.Ru 08:27
Спорт

В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI 11:14
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Политика

Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США

Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
РБК 12:35
Политика

Кличко попытался вырвать телефон у журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко попытался вырвать телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района в киевской администрации.
РБК 11:04
Экономика

ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке

ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
РБК 09:08
Хоккей

«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ

РИА Новости 12:49
Авто

Новосибирцу начислили налог в 273 тысячи рублей из-за Bentley

Московский Комсомолец вчера в 11:36
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
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