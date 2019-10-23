Футбол
Советский спортСергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Наука
Убивший динозавров астероид превратил воды океана в кислоту
Популярная механика 11:40
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
MagadanMedia.ru 14:00
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.
SpeedMe 03:23
Здоровье
Детскую хирургию в больнице № 40 заменят гинекологическим отделением
Ранее NN.RU писал о том, что в Министерстве здравоохранения Нижегородской области приняли решение закрыть отделение детской хирургии и травматологии больницы № 40.
Нижний Новгород on-line 11:52
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Общество
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ведомости 15:07
Политика
Зеленский прилетел в Японию на интронизацию императора Нарухито
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.
Профиль 21 октября в 02:10
Политика
Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России
Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.
ТАСС 15:31
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Футбол
Семак рассказал, удивил ли его «Лейпциг» в матче ЛЧ с «Зенитом»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре немецкого «Лейпцига», победившего его команду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 15:56
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Армия и оружие
Путин и Эрдоган заявили о «судьбоносных решениях» по Сирии
Владимир Путин заявил, что достигнутые решения являются "очень важными, если не судьбоносными", и позволят "разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе".
РИА Новости вчера в 15:14
Происшествия
В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»
Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Российская газета вчера в 07:30
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".
Газета.Ru 13:58
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 21 октября в 06:09
Технологии
Google заявил о достижении «квантового превосходства»
Представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены.
Говорит Москва 14:08
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Здоровье
Чем болеет Джокер? Ненормальный смех как симптом
В четверти случаев болезни двигательных нейронов сопровождаются приступами неконтролируемого смеха или плача.
РИА Новости 20 октября в 01:00
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол
Евро-футбол.ру 17:02
Политика
Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением
Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Газета.Ru 16:52
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Музыка
Хейли Бибер не собирается «убивать» Селену Гомес
Поклонники очень быстро начали задавать вопросы Хейли Бибер, утверждая, что ее пост связан с синглом Селены Гомес, но, по словам жены Джастина Бибера, это только совпадение.
ГЛАС.RU 15:36