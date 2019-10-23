Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
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