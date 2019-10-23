Футбол
Евро-футбол.руСергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
С.Ребров: не многие клубы в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА
Чемпионатвчера в 11:33
Ребров заявил, что ЦСКА не заслуживал поражений от «Эспаньола» и «Лудогорца»
RT на русскомвчера в 12:41
Сергей Ребров: «Немногие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА»
Евро-футбол.рувчера в 11:59
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Культура
Александр Ревва опубликовал в Сети новый клип с Галустяном-джинном
Российский певец, юморист и шоумен Александр Ревва, который больше известен под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал в Сети новый клип с Михаилом Галустяном в роли джинна.
VSE42.RU вчера в 23:14
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Происшествия
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Вести.Ru вчера в 23:51
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Авто
В Петербурге и Ленобласти выявлены вредные привычки автовладельцев
Следующей вредной привычкой было названо длительное торможение.
Online47.ru вчера в 22:49
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Общество
Продажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
РИА Новости вчера в 12:51
Политика
В Сочи начался первый саммит «Россия — Африка»
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин на полях саммита проведет ряд рабочих встреч с главами стран, в том числе с лидерами ЦАР, ДР Конго, Судана, ЮАР и другими.
РИА Новости вчера в 04:04
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".
Газета.Ru вчера в 13:58
Политика
Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента
На пять часов позже запланированного начались закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США из-за акции протестующей группы конгрессменов-республиканцев, 23 октября сообщает The Washington Post.
Красная весна вчера в 19:00
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на свой смартфон Xiaomi Mi 9 SE
Китайский технологический гигант Xiaomi снизил цены на свой некогда флагманский гаджет Mi 9 SE в официальном магазине Xiaomi Mall.
NewInform вчера в 21:29
Гаджеты
Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов
На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.
Актуальные Новости вчера в 13:32
Единоборства
Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова
Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru вчера в 12:10
Происшествия
В Костроме БМД протаранила легковушку
РИА Новости вчера в 13:20
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49