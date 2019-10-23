Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
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Тренер «Ференцвароша» Ребров: «Общаюсь с Семаком, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал их секреты»

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Ребров: ЦСКА не заслуживал двух поражений на старте Лиги Европы

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Сергей Ребров — о ЦСКА, «Ференцвароше» и сборной Украины

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Сергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА

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Ребров заявил, что ЦСКА не заслуживал поражений от «Эспаньола» и «Лудогорца»

RT на русскомвчера в 12:41

Сергей Ребров: «Немногие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА»

Евро-футбол.рувчера в 11:59
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После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
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Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
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Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
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Lenta.ru 22 октября в 19:17
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Газета.Ru 22 октября в 23:16
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Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге

Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 13:45
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На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

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В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

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