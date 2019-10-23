Футбол
Евро-футбол.руСергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
С.Ребров: не многие клубы в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА
Чемпионатвчера в 11:33
Сергей Ребров: «Немногие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА»
Евро-футбол.рувчера в 11:59
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Гаджеты
Компактный флагман Sony Xperia 5 стал доступен для заказа в России
Что касается российских продаж, то в нашей стране клиентам предложат версию с 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Происшествия
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Автоспорт
Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault
Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят переместился с 12-го места на 10-е на Гран-при Японии, которое состоялось еще 13 октября на трассе в Сузуке.
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Футбол
СМИ: Абрамович отверг очередное предложение продать «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович получил очередное предложение по продаже клуба.
Происшествия
Пострадавшие в перестрелке под Ростовом остаются в реанимации
Двое пострадавших в перестрелке в Орловском районе Ростовской области остаются в реанимации, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель больницы.
Футбол
Антонио Конте: «„Боруссия“ поменяла план игры из-за страха перед нами»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания
После долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией.
Общество
Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Футбол
РФ проведет ЧМ по пляжному футболу 2021 года
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Трехмесячный мальчик скончался по пути из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Малыш родился недоношенным, с пороком сердца.
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию
Представитель японского производителя в России «ММС Рус» официально объявила о завершении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero.
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кино
Геральт, Плотва и Йеннифэр — в сеть слили фотокадры из пилотной серии «Ведьмака»
В интернете появились официальные кадры из пилотной серии «Ведьмака» от Netflix.
Футбол
Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»
Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Общество
Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи
Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Происшествия
Военный медик истратил на себя запас промедола подводников
Лейтенант медицинской службы Максим Ловус служил в 4-й отдельной бригаде подводных лодок (войсковая часть №80515) Черноморского флота, которая дислоцируется на Новороссийской военно-морской базе, считающейся форпостом морских ворот юга России.
Хоккей
Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).