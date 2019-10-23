Футбол
Евро-футбол.руСергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
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Балерина Анастасия Волочкова в личном "Инстаграм" показала подписчикам последствие своих длительных репетиций.
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Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru 12:10
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В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
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Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
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В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия 16:20
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«Тампа» обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ
Газета.Ru 23:00
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Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Армия и оружие
В Кремле заявили о предательстве курдов Соединенными Штатами
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Inc-news.ru 17:59
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Минздрав не исключил запуск дистанционной продажи рецептурных лекарств
Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
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Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Xiaomi снизила цены на свой смартфон Xiaomi Mi 9 SE
Китайский технологический гигант Xiaomi снизил цены на свой некогда флагманский гаджет Mi 9 SE в официальном магазине Xiaomi Mall.
NewInform 21:29
Экономика
Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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В Приамурье при получении крупной взятки задержан глава сельсовета
В Октябрьском районе при получении крупной взятки задержан глава администрации Восточного сельсовета.
ИА Порт Амур 21:46
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
РИА Новости 22:28
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Почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ
«Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов, проведя два разных тайма.
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Происшествия
В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек
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Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
РИА Новости 12:51
Общество
«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На одном из теневых ресурсов 13 октября появились персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленных с 2015 года, сообщает газета "Коммерсантъ".
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Общество
Продажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru 13:07
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В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru 16:14
Экономика
Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru вчера в 04:29