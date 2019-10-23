Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро

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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
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