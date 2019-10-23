Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
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Единоборства
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Фергюсона и Нурмагомедова
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
Авто
Компания Nissan хочет отказаться от бренда Datsun
Политика
Медведев встретился с Медведчуком
Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь", депутатом Украинской рады девятого созыва Виктором Медведчуком, сообщили в пресс-службе ЕР.
Политика
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
Авто
Внедорожник Mitsubishi без крыши и дверей показали до дебюта
Еще одной особенностью Mitsubishi Mi-Tech станет система автоматического управления с человеко-машинным интерфейсом.
Политика
Депутату Рады посоветовали не общаться с российскими СМИ
Запрета на общение с российскими СМИ для депутатов Верховной рады от фракции «Слуга народа» нет, но есть рекомендации, заявил первый заместитель главы фракции пропрезидентской политсилы Александр Корниенко в комментарии журналистам, сообщило 23 октября издание Liga.net.
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Армия и оружие
Российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе
Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Происшествия
В Саратове на территории школы задержан юноша с ножом
В Саратове на территории одной из школ в Заводском районе города задержан молодой человек, у которого при себе был нож.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Кличко попытался вырвать телефон у журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался вырвать телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района в киевской администрации.
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Футбол
Сергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА
Ференцварош воспитал Сергея Кузнецова, который совсем недавно исполнял обязанности главного тренера Спартака после отставки Олега Кононова.
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.