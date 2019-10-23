Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро

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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
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Сергей Ребров
Украинский футболист
Украинский футболист, нападающий и футбольный тренер. Ближе к окончанию карьеры футболиста больше играл на позиции атакующего полузащитника. Большую часть карьеры провёл в «Динамо». Победитель трёх чемпионатов: украинского, турецкого и российского. Выступал в английской премьер-лиге. Играл за сборную Украины. Карьеру профессионального футболиста закончил в 2009 году. Стал первым игроком, забившим в чемпионате Украины сто голов, а также первым, кому удалось стать чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины в одном сезоне в качестве игрока и тренера.
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