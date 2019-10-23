Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
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Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Происшествия
СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста
Газета.Ru вчера в 05:59
Наука
Убивший динозавров астероид превратил воды океана в кислоту
Популярная механика 11:40
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Газета.Ru 14:53
Армия и оружие
В Кремле заявили о предательстве США курдов в Сирии
США были самыми близкими союзниками курдов в Сирии, а потом бросили их, чуть ли не вынудив воевать с армией Турции.
Rambler News Service 03:11
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com вчера в 02:58
Общество
МВД потребовало заблокировать доступ к статье Baza о кетамине
МВД потребовало ограничить доступ к материалу интернет-ресурса, в котором говорится об использовании кетамина.
РБК 13:22
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала новый роман
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала свои новые отношения. Девушка подтвердила роман с бизнесменом Маджидом Гиагиа.
News.ru 04:51
Политика
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ведомости 15:07
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России 09:11
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
News.ru вчера в 16:52
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за отсутствия денег
Литературная премия "Русский Букер" приостановила работу из-за отсутствия денежных средств.
Газета.Ru 12:50
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Газета Metro вчера в 03:27
Политика
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Экономика
Подорожание гречки в России опровергли
Ранее во вторник, 22 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала, что российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен на культуру.
Lenta.ru вчера в 07:35
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Музыка
Селена Гомес сняла новый клип на айфон
Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Космос
Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R вчера в 15:59
Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича по итогам матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
RT на русском 10:59
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
РИА Новости 12:51
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM 06:20