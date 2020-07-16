Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг ТАСС лидер партии Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск. "На выборы в Госдуму он точно идет", - сказал Титов, говоря про выдвижение Сергея Шнурова.

с чего всё началось

Сергей Шнуров намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году.

Сергей Шнуров намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году

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