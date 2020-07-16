Политика

КлопсКлопсСергей Шнуров намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году

Сергей Шнуров намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году.
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с чего всё началось

Титов сообщил о решении Сергея Шнурова баллотироваться на выборы в Госдуму

Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг ТАСС лидер партии Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск. "На выборы в Госдуму он точно идет", - сказал Титов, говоря про выдвижение Сергея Шнурова.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль». Генеральный продюсер телеканала RTVi.
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