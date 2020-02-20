Политика

Lenta.ruLenta.ruСергей Шнуров официально пошел в политику

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру» в четверг, 20 февраля.
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Оксана Дмитриева
Самое главное, я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели послать.
— Оксана Дмитриева, российский политикФонтанка.Ру 11:20
с чего всё началось
«Открытые медиа
» со ссылкой на источник пишут, что Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался.
РБК05:19

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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