Политика
Lenta.ruСергей Шнуров официально пошел в политику
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру» в четверг, 20 февраля.
Читать в источнике
Оценить708
Самое главное, я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели послать.
— Оксана Дмитриева, российский политикФонтанка.Ру 11:20
с чего всё началось
«Открытые медиа» со ссылкой на источник пишут, что Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался.РБК05:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Шнуров вступил в «Партию Роста» и готов возглавить ее список на выборах в Госдуму
Телеканал Санкт-Петербург05:29
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Футбол
Тренер «Бёрнли» выступил против изменения правила определения офсайда
Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч поделился мнением о возможном изменении правила определения офсайда.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Политика
Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста
В среду, 19 февраля, делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в знак протеста против действий председателя, не давшего греческим депутатам проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции.
Политика
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Футбол
Рондон: «Был близок к переходу в МЮ»
Авто
Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед премьерой
В распоряжении издания Auto Motor und Sport оказались официальные фотографии пассажирской версии Volkswagen Caddy нового поколения.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Алсу признала покупку голосов для своей дочери на шоу «Голос»
Певица отметила, что за каждым из сообщений в поддержку ее дочери Микеллы «стоят живые люди».
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Футбол
Президенту «ПСЖ» Нассеру аль-Хелайфи предъявлены обвинения в коррупции
20 февраля стало известно, что генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в совершении уголовных преступлений президенту французсского "Пари-Сен-Жермен" Нассеру аль-Хелайфи.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Политика
В Евросоюзе спорят о бюджете на семь лет
В четверг лидеры Евросоюза собрались на экстренном саммите в Брюсселе, чтобы прийти к согласию о бюджете организации на 2021–2027 годы.
Футбол
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Политика
Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа
Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа.
Автоспорт