с чего всё началось

Самое главное, я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели послать.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру» в четверг, 20 февраля.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур» Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.

Политика Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста В среду, 19 февраля, делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в знак протеста против действий председателя, не давшего греческим депутатам проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции.

Политика Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Общество Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.

Экономика Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.

Авто Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед премьерой В распоряжении издания Auto Motor und Sport оказались официальные фотографии пассажирской версии Volkswagen Caddy нового поколения.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.