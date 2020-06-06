Шоу-бизнес
REGNUMСергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
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Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьёзная, может быть даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно.
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Здоровье
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета 06:36
Футбол
Крутой трансферный поворот: Вернер выбирает «Челси», а не «Ливерпуль»
«Ливерпуль» встречался с агентами, Юрген Клопп — с самим футболистом, клуб был готов активировать сумму отступных и предложить Вернеру пухлый пятилетний контракт.
Спорт-Экспресс 03:00
Армия и оружие
Россия укрепила оборону на западном стратегическом направлении
Политика Сегодня вчера в 01:57
Футбол
ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тыс. рублей
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.
ТАСС Спорт 08:06
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Экономика
Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей
Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета вчера в 13:34
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский
В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Общество
В Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины
Предпринимателям, которые намерены возобновить работу с 8 июня, нужно до начала деятельности обеспечить наличие и соблюдение стандартов безопасности, уведомить комитет по промышленной политике, инновациям и торговле о возвращении к работе, обеспечить использование посетителями масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции в полтора метра.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:23
Авто
«АвтоВАЗ» покинул европейский рынок
Главный европейский дистрибьютор Lada рассказал в интервью «Газете.Ru» об уходе бренда с европейского рынка.
Финансовая газета 03 июня в 08:05
Политика
Россию в Госдепе призвали «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда.
News.ru 04 июня в 22:15
Общество
В порт Литвы прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии
Новые Известия 04:00
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом
Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Политика
Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 04 июня в 08:54
Политика
Премьер Польши надеется, что США переведут в страну военных из ФРГ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что его страна может принять американских военнослужащих, если возникнет необходимость вывести американский контингент из ФРГ.
Вечерний курьер 06:57
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48