Общество
Газета.RuСергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сергей Шнуров поддержал митингующих после ареста главы Хабаровска Сергея Фургала и посвятил им стихотворение. Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
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Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика
Симоньян: «Истерическая американская политика не поменяется со следующим президентом США»
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в авторской программе Тины Канделаки на Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) оценила шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах в США.
Радио Комсомольская правда 13:02
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Российская газета 12:03
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Происшествия
Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия 12:56
Футбол
«Челси» вступил в переговоры с «Байером» по трансферу Хавертца
Лондонцы вступили в официальные переговоры с «Байером» по поводу компенсации за трансфер футболиста.
Sports.ru 12:37
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости 14:22
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Единоборства
Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, как относится к Александру Емельяненко после победы над ним.
Pravda.Ru 04:58
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты 11:09
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru 14:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Политика
Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае
Назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают первую неделю нового руководителя региона.
РБК 06:16
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Представители Пенсионного фонда России заявили об ожидаемом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 09:47
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Происшествия
СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы», — сообщили в СК.
RT на русском 12:50
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38