Общество

Газета.RuГазета.RuСергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сергей Шнуров поддержал митингующих после ареста главы Хабаровска Сергея Фургала и посвятил им стихотворение. Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
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От Сергея Шнурова сбежала колонна митингующих в Хабаровске. Ему пришлось её догонять, чтобы покричать «Свобода!»

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