Общество
Газета.RuСергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сергей Шнуров поддержал митингующих после ареста главы Хабаровска Сергея Фургала и посвятил им стихотворение. Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
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Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Армия и оружие
Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Здоровье
В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Шоу-бизнес
Врач назвал причину резкого похудения Милявской
Певица Лолита Милявская заявила, что потеряла вес благодаря эндокринологу, однако врачи уверены, что потерять столько веса естественным путем в ее возрасте невозможно.
Украина.ру 10:33
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia 11:06
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
ToDay News Ufa 04:25
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Общество
В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ
Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ.
МонаВиста 05:15
Происшествия
Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
Экономика
ВШЭ оценила новые возможности России встроиться в мировое производство
ВШЭ оценила новые возможности России встроиться в мировое производство Постэпидемическое развитие глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) в мире создаст в ближайшие годы новые риски для России, не слишком активно встраивавшейся в них с 2000 года, но откроет новые возможности для развития, предполагают в докладе о будущем ГЦДС исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ).
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа
В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40