Общество
Газета.RuСергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сергей Шнуров поддержал митингующих после ареста главы Хабаровска Сергея Фургала и посвятил им стихотворение. Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
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Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Политическая Экспертиза 08:28
Энергетика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Армия и оружие
Боевики обстреляли населенные пункты в Латакии, Алеппо и Идлибе
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Аргументы и Факты вчера в 18:27
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Шоу-бизнес
Стало известно, как прошло первое свидание принца Гарри и Меган Маркл
Stephen Lock / ZUMAPRESS.com Стало известно, как прошло первое свидание британского принца Гарри и его будущей жены, американской актрисы Меган Маркл.
РЕН ТВ 02:05
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Происшествия
Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия 12:56
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
Футбол
«Лестер» представил домашнюю форму на сезон-2020/21
«Лестер» представил домашнюю форму к сезону-2020/21. Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с белыми полосами по бокам.
Sports.ru 13:50
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Политика
В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе
В Киеве прошла демонстрация против перемирия в Донбассе. Акцию протеста организовала украинская партия «Европейская солидарность».
RT на русском 15:05
Общество
«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей
Дождь 08:34
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Экономика
Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд
Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань, общая стоимость выставленных на торги работ составляет 507,3 млрд рублей.
РБК 16:50
Экономика
Эксперт ВШЭ предрек рекордное падение реальных доходов россиян осенью
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко рассказал, что снижение реальных располагаемых доходов россиян может побить исторический минимум, зафиксированный в кризис 1999 года.
VSE42.RU 06:54
Общество
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Футбол
Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в прошлом сезоне по версии Ассоциации тренеров Англии.
Газета.Ru 15:36
Наука
Выявлен древнейший штамм оспы в останках эпохи викингов
iReactor 25 июля в 02:30