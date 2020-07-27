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Газета.Ru
Газета.Ru

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сергей Шнуров поддержал митингующих после ареста главы Хабаровска Сергея Фургала и посвятил им стихотворение. Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.В источнике
Михаил Дегтяревроссийский политик
Опять журналисты, я с людьми хочу говорить. Ну, ничего, вот завтра Серега прилетит, и мы, может, даже вдвоем выйдем.
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Хабаровский край сегодня

Сергей Шнуров присоединился к демонстрации в Хабаровске

Хабаровский край сегодня07:40
Lenta.ru

Шнуров вышел на акцию протеста в Хабаровске и сообщил о «мощных событиях»

Lenta.ru07:48
Говорит Москва

СМИ: Шнуров прилетит в Хабаровск поддержать Михаила Дегтярёва

Говорит Москвавчера в 15:22
URA.Ru

Шнуров вышел на протесты в Хабаровске

URA.Ru07:29
News.ru

Все кричат «Путина в отставку»: Шнуров объяснил, зачем прилетел в Хабаровск

News.ru07:07
Znak.com

Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске и выкрикивает «Свободу!»

Znak.com07:02
Московский Комсомолец

«Я вас люблю»: Шнуров с колонной прогулялся по Хабаровску

Московский Комсомолец07:14
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
РИА Новости08:47
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В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости08:35
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Порошенко променял акцию протеста своей партии на отдых в Турции

Olena Khudiakova / Keystone Press Agency Экс-президент Украины Петр Порошенко, ныне лидер партии "Европейская солидарность", решил не участвовать в объявленной его однопартийцами акции протеста и улетел отдыхать в Турцию.
РЕН ТВ09:37
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«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия09:40
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