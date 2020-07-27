Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
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Сергей Шнуров поддержал митингующих после ареста главы Хабаровска Сергея Фургала и посвятил им стихотворение. Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.В источнике
Опять журналисты, я с людьми хочу говорить. Ну, ничего, вот завтра Серега прилетит, и мы, может, даже вдвоем выйдем.
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