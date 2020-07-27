Общество
Газета.RuСергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сергей Шнуров поддержал митингующих после ареста главы Хабаровска Сергея Фургала и посвятил им стихотворение. Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
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Космос
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Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью португальской газете Diário de Notícias, Будапешт не верит в Соединенные Штаты Европы.
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На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
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Газета.Ru 12:07
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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
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Вскоре после анонса ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра прямо сообщил, что не ждёт ничего хорошего от грядущей новинки.
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Шоу-бизнес
Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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Мурад Мусаев продолжит тренировать «Краснодар»
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