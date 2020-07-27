Общество
Газета.RuСергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сергей Шнуров поддержал митингующих после ареста главы Хабаровска Сергея Фургала и посвятил им стихотворение. Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
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Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
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Российская газета 15:13
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До 31 августа некоторые категории россиян получат выплаты на карты.
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Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
ToDay News Ufa 01:46
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Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa 14:04
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Вестник 13:10
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
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Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»
В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv 09:19
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов в понедельник, 27 июля, в ходе брифинга заявил, что новый учебный год в школах начнется в традиционной форме.
Известия 15:53
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 02:29
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Трейлер сериала «Мы те, кто мы есть»: История взросления от режиссера «Назови меня своим именем»
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КиноПоиск 11:09
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
Гаджеты
Samsung Galaxy Tab S7 получит новые функции
Ожидаем полноценного анонса и тогда можно будет детально говорить более детально о данной новинке.
Megaobzor.com 09:30
Шоу-бизнес
Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка
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iReactor 10:56
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22-летняя фигуристка Юлия Липницкая стала мамой и показала дочь
Спортсменка стала мамой месяц назад. Фигуристка и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой. У 22-летней спортсменки родилась дочь.
Летидор 15:37
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Что же касается специальной вакцины для детей, то работа над ней только начинается.
Санкт-Петербургские ведомости 04:06
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Глушаков попросился обратно в «Спартак»
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Общество
В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ
Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ.
МонаВиста 05:15
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Цена на золото достигла рекордного значения на бирже Йоханнесбурга
Цена на золото подскочила 27 июля вечером до рекордной величины - $1945 за тройскую унцию - на Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР.
ТАСС 14:49
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Общество
Финляндия продлила ограничения для России до 25 августа
Стало известно, что в правительстве Финляндии приняли решение, которое связанно с продлением ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
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