Культура
Российская газетаСергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Об этом экс-лидер скандально известной группы "Ленинград" рассказал на своей странице в Instagram, выложив видеоролик с объявлением о вступлении в новую должность.
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.Телеканал RTVI16:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн защитных масок
Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.
Известия 11:08
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Наука
В Австралии нашли останки древнего гигантского вомбата
Останки были обнаружены еще в 1973 году на небольшом пересохшем озере Пинпа, но их до сих пор не описали.
Дилетант 05:42
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 18:48
Армия и оружие
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Политика
Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну
Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
Политика
Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов
Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК 18:53
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Футбол
«Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
«Барселона» может расстаться с главным тренером Энрике Сетьеном в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании — с «Атлетико» и «Вильярреалом», утверждает AS.
Чемпионат 15:09
Футбол
ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском 06:48
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
ЖКХ
С 1 июля в Сахалинской области вырастут счета за коммуналку
Наступает 1 июля, и кроме возможного обновления Конституции страны, которое в этом году проходит непланово, всех россиян ждет традиционное увеличение стоимости коммунальных услуг.
Сахалин.Инфо 19:20
Космос
Обнаружено шесть новых потенциальных спутников экзопланет
Трудность с идентификацией возможных спутников экзопланет состоит в том, что эти спутники, имея крохотные в астрономических масштабах размеры, находятся на очень большом расстоянии от нас.
AstroNews.ru 10:45
Футбол
«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Хетафе" обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
ТАСС Спорт 17:58
Происшествия
Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде
Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Известия 16:57
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Политика
Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней
Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней.
РЕН ТВ 11:25
Спорт
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с обручем
Гимнастка Дина Аверина победила в онлайн-турнире по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
CT news 10:16