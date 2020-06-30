Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.

с чего всё началось

Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Об этом экс-лидер скандально известной группы "Ленинград" рассказал на своей странице в Instagram, выложив видеоролик с объявлением о вступлении в новую должность.

Экономика В России создадут резерв из 300 млн защитных масок Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий. 13

Наука В Австралии нашли останки древнего гигантского вомбата Останки были обнаружены еще в 1973 году на небольшом пересохшем озере Пинпа, но их до сих пор не описали. 1

Политика Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана. 102

Политика Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 17

Политика В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США. 16

ЖКХ С 1 июля в Сахалинской области вырастут счета за коммуналку Наступает 1 июля, и кроме возможного обновления Конституции страны, которое в этом году проходит непланово, всех россиян ждет традиционное увеличение стоимости коммунальных услуг.

Космос Обнаружено шесть новых потенциальных спутников экзопланет Трудность с идентификацией возможных спутников экзопланет состоит в том, что эти спутники, имея крохотные в астрономических масштабах размеры, находятся на очень большом расстоянии от нас.

Происшествия Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Транспорт Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня. 214