Культура
Российская газетаСергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Об этом экс-лидер скандально известной группы "Ленинград" рассказал на своей странице в Instagram, выложив видеоролик с объявлением о вступлении в новую должность.
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с чего всё началось
Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.Телеканал RTVIвчера в 16:02
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