Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.

с чего всё началось

Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Об этом экс-лидер скандально известной группы "Ленинград" рассказал на своей странице в Instagram, выложив видеоролик с объявлением о вступлении в новую должность.

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