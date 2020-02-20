с чего всё началось

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру» в четверг, 20 февраля.

Политика Завтра ОБСЕ представит доклад по расследованию убийства Бориса Немцова В четверг, 20 февраля, в рамках сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вице-председатель ассамблеи Маргарет Седерфелт представит доклад по расследованию убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Экономика Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).

Политика Поклонская посвятила стихотворение Шнурову Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.

Происшествия Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Энергетика Долги россиян за газ уменьшились на миллиарды рублей Долги за газ, которые россияне приобрели в 2019 году, на первое января 2020-го сократились более чем на два миллиарда рублей — до 75 миллиардов.

Политика В Китае сообщили, когда эпидемия коронавируса будет остановлена В Китае рассчитывают, что эпидемия коронавируса будет остановлена уже к 20 марта, сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, являющийся также координатором депутатской группы по связям с парламентом КНР.

Здоровье Названо лекарство против коронавируса В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.

Политика МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.

Общество Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб Выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба несет опасность для человека, предупредил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Общество Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.