Политика
Lenta.ruСергей Шнуров официально пошел в политику
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру» в четверг, 20 февраля.
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с чего всё началось
«Открытые медиа» со ссылкой на источник пишут, что Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался.РБК05:19
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Шнуров вступил в «Партию Роста» и готов возглавить ее список на выборах в Госдуму
Телеканал Санкт-Петербург05:29
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Авто
Паркетник Kia Sorento получил новые силовые установки и «робот»
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Кино
Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве
СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
Политика
Завтра ОБСЕ представит доклад по расследованию убийства Бориса Немцова
В четверг, 20 февраля, в рамках сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вице-председатель ассамблеи Маргарет Седерфелт представит доклад по расследованию убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Экономика
Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю
Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Политика
Поклонская посвятила стихотворение Шнурову
Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
Армия и оружие
Россия определилась с мерами после наступления боевиков в Идлибе
Россия определилась с мерами после наступления боевиков в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Энергетика
Долги россиян за газ уменьшились на миллиарды рублей
Долги за газ, которые россияне приобрели в 2019 году, на первое января 2020-го сократились более чем на два миллиарда рублей — до 75 миллиардов.
Космос
Туристы на Crew Dragon получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Туристы, которые отправятся в космос на корабле Илона Маска, могут получить радиацию, как ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Политика
В Китае сообщили, когда эпидемия коронавируса будет остановлена
В Китае рассчитывают, что эпидемия коронавируса будет остановлена уже к 20 марта, сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, являющийся также координатором депутатской группы по связям с парламентом КНР.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Общество
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба несет опасность для человека, предупредил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Армия и оружие
Су-24 ВКС РФ смог уйти от попадания ракеты ПЗРК боевиков над Идлибом
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Южнокорейские автомобильные производители Kia и Hyundai создали умную систему для «коробки» передач.
Общество
Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова
Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек
Экономика
Госдума вводит переходный период для ушедших с «упрощенки»
Правительственный законопроект, направленный на создание условий для развития малого и среднего бизнеса, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Спорт