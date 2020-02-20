Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.
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«Открытые медиа
» со ссылкой на источник пишут, что Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался.
РБК05:19

Подробнее о событии

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

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Шнуров может возглавить общественный совет «Партии Роста» по вопросам реставрации зданий

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Певца Сергея Шнурова приняли в Партию роста

Znak.com05:11

Шнуров вступил в «Партию роста»

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Телеканал Санкт-Петербург05:29

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

ТАСС05:16

«По крайней мере, со мной будет веселее». Сергея Шнурова приняли в Партию Роста

Фонтанка.Ру05:02
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Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
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Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
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Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru 06:15
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Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
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Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Газета.Ru 18 февраля в 04:42
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

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Происшествия

В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы

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Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ

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Клип a-ha на хит «Take on me» набрал миллиард просмотров на YouTube

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Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка.
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Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
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Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 киллограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Газета.Ru 04:12
Общество

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Общество

В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
РИА Новости 03:12
Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 18 февраля в 04:06
ЖКХ

В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Lenta.ru 17 февраля в 18:54
Армия и оружие

Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту

Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.
Интерфакс 07:19
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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Армия и оружие

ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе

Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
Деловое.ТВ 18 февраля в 03:30
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Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
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Джеймс Эллисон о новинке «Мерседеса»: «Для ФИА это не новости»

Sports.ru 08:02
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Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
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Политика

Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
RuBaltic.Ru вчера в 00:50
Общество

ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет

58 тонн украинских монет расфасовали в мешки по 25 килограммов и привезли на инкассаторской машине.
Свободная Пресса вчера в 14:20
Общество

В ГБР Украины уменьшили «Небесную сотню» почти на четверть

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила о 78 «героях», погибших на майдане.
REGNUM 06:22
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко ответила на нападки подписчиков в адрес ее мужа

Известная российская телеведущая заступилась за своего супруга Курбана Омарова.
КМВ Новости 04:23
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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