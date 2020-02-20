Политика
ИнтерфаксСергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.
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с чего всё началось
«Открытые медиа» со ссылкой на источник пишут, что Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался.РБК05:19
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Шнуров вступил в «Партию Роста» и готов возглавить ее список на выборах в Госдуму
Телеканал Санкт-Петербург05:29
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