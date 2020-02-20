Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.
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«Открытые медиа
» со ссылкой на источник пишут, что Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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