с чего всё началось

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Финансы Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года Предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Политика Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Грузия обвинила Россию в кибератаке Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.