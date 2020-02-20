Политика
ВедомостиСергей Шнуров вступил в Партию роста
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Об этом на съезде в Санкт-Петербурге объявил председатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Видеозапись со съезда опубликовало в Telegram-канале издание Znak.com.
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Уверен, что украсит не только красками, но и интересными мыслями и идеями. Это человек, который не только внешне может изменить нашу партию, но и привнести в неё новые смыслы.
— Борис Титов, российский политикЗакC.Ру 05:05
с чего всё началось
«Открытые медиа» со ссылкой на источник пишут, что Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался.РБК05:19
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Шнуров вступил в «Партию Роста» и готов возглавить ее список на выборах в Госдуму
Телеканал Санкт-Петербург05:29
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Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
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Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
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Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Происшествия
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
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Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову
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Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
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Политика
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Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
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Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
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