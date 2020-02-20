Политика

ВедомостиВедомостиСергей Шнуров вступил в Партию роста

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Об этом на съезде в Санкт-Петербурге объявил председатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Видеозапись со съезда опубликовало в Telegram-канале издание Znak.com.
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Борис Титов
Уверен, что украсит не только красками, но и интересными мыслями и идеями. Это человек, который не только внешне может изменить нашу партию, но и привнести в неё новые смыслы.
— Борис Титов, российский политикЗакC.Ру 05:05
с чего всё началось
«Открытые медиа
» со ссылкой на источник пишут, что Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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