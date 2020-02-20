с чего всё началось

Уверен, что украсит не только красками, но и интересными мыслями и идеями. Это человек, который не только внешне может изменить нашу партию, но и привнести в неё новые смыслы.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Об этом на съезде в Санкт-Петербурге объявил председатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Видеозапись со съезда опубликовало в Telegram-канале издание Znak.com.

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