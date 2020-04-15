Коронавирус

Петербургский дневникПетербургский дневникСергей Шнуров заявил, что «болен коронавирусом»

Лидер группировки «Ленинград» и Сергей Шнуров во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Сергей Шнуров обратился к спортсмену и попросил не приезжать к нему.
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с чего всё началось
Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что его высказывание в прямом эфире в Instagram
 о том, что он заражен коронавирусом, было сделано во время шутливой беседы.
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Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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