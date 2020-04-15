Коронавирус
Петербургский дневникСергей Шнуров заявил, что «болен коронавирусом»
Лидер группировки «Ленинград» и Сергей Шнуров во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Сергей Шнуров обратился к спортсмену и попросил не приезжать к нему.
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Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заболевании коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург10:57
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Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Общество
В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов
В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов В Ростовской области 16 апреля введут учет всех прибывающих из других регионов.
Медиазона 14:00
Авто
В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Энергетика
МЭА предсказало рекордное падение спроса на нефть
Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,3 миллиона баррелей в сутки, а в апреле упадет на рекордные 29 миллионов баррелей в сутки.
Компания 04:44
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Здоровье
Медики назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Ученые назвали ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
ToDay News Ufa 04:04
Общество
Инфекционная больница имени Боткина временно не принимает пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:38
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Культура
Продюсер об именах в сериале «Зулейха открывает глаза»: Все совпадения случайны
Татар-информ 10:38
Авто
Фирма BMW запатентовала новый кроссовер
Баварский авто-мотопроизводитель запатентовал в Германии свой новый кроссовер BMW X8 M. Это будет купеобразная версия уже выпускающегося паркетника BMW X7, отличающаяся таже более мощным мотором.
UsedCars.ru вчера в 13:50
Общество
В Турции за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
В Турции за сутки выявлено более 4,2 тыс. больных коронавирусом. 115 человек умерли, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Известия 13:50
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома
В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома.
Lenta.ru 14:01
Общество
Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Авто
В Китае раздадут деньги на покупку автомобилей
Ореанда-Новости 11:59
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv 07:43
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57