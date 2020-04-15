с чего всё началось

Лидер группировки «Ленинград» и Сергей Шнуров во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Сергей Шнуров обратился к спортсмену и попросил не приезжать к нему.

Общество Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы. 5

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 2,4K

Общество В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов В Ростовской области 16 апреля введут учет всех прибывающих из других регионов. 5

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,3K

Общество Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. 542

Армия и оружие Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.

Общество В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов. 6

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 394

Энергетика МЭА предсказало рекордное падение спроса на нефть Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,3 миллиона баррелей в сутки, а в апреле упадет на рекордные 29 миллионов баррелей в сутки. 93

Общество Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 630

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 27

Авто Фирма BMW запатентовала новый кроссовер Баварский авто-мотопроизводитель запатентовал в Германии свой новый кроссовер BMW X8 M. Это будет купеобразная версия уже выпускающегося паркетника BMW X7, отличающаяся таже более мощным мотором. 18

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет». 269