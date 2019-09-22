Политика
Военное делоСергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины. Своими соображениями по этому поводу он поделился с журналистами издания «Московский комсомолец».
Читать в источнике
Оценить306
Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельГазета.Ru 08:58
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
19 сентября в американском городе Бока-Ратон состоялось первое плавание яхты Lexus LY 650.
ИнфоСМИ 19 сентября в 13:38
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Экономика
Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Религия
В Екатеринбурге прошел детский крестный ход
В воскресенье, 22 сентября, в Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, приуроченный к новому учебному году.
Коммерсантъ 09:10
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Политика
Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.
REGNUM 09:14
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Общество
В Архангельске на антимусорный митинг пришли сотни людей
Антимусорный митинг в Архангельске собрал сотни людей, несмотря на дождь и холод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:01
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Третий мяч даже разбирать не хочу»
Спорт-Экспресс 09:12
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
RT на русском 08:21
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Армия и оружие
В Иране продемонстрировали баллистическую ракету с новой боеголовкой
В Иране во время парада продемонстрировали новую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой, сообщает агентство Fars.
РБК 08:51
Происшествия
Три человека пострадали в перестрелке возле кафе в Омске
По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, который закончился стрельбой.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских
Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.
Газета.Ru вчера в 16:27