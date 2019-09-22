— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать.

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины. Своими соображениями по этому поводу он поделился с журналистами издания «Московский комсомолец».

Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной

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