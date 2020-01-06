Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генштаба Ирана

Два важных телефонных разговора провел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Оба касались обострения обстановки на Ближнем Востоке, вызванного убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
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