У «Зенита» есть желание выиграть Кубок России. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт корреспондент 78.ru. Наставник сине-бело-голубых также добавил, что голкипер Андрей Лунёв не играет «по медицинским показаниям».

Экономика Счетная палата РФ выявила миллиардные нарушения в работе Роснедр по УрФО Счетная палата РФ опубликовала результаты проверок деятельности Федерального агентства по недропользованию по УрФО за 2017-2019 годы, согласно которым ведомство допускало нарушения при проведении аукционов на право пользования недр, уплаты доходов и исчислении стартового размера разового платежа.

Политика Захарова ответила на отказ Болгарии предоставить визу военному атташе Напомним, ранее Россия получила официальное уведомление от Болгарии об отказе в предоставлении визы работнику, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве России в Софии, передает ТАСС.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Политика Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.

Общество Путин заявил об увеличении расходов на здравоохранение до 4,1% ВВП В четверг, 31 октября 2019 года, во время встречи с общественными деятелями Калининградской области в Светлогорске глава российского государства заявил об увеличении расходов на здравоохранение до 4,1% ВВП.

Армия и оружие Турция передаст России 18 пленных сирийских военных Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Технологии Вывод на рынок новых продуктов потребовал от AMD увеличения расходов на маркетинг Источник изображения: AMD Стало известно, например, что на направлениях вычислительных продуктов и графики выручка AMD за минувший квартал выросла на 36 %, и поставки усреднённой по типу продукции в натуральном выражении выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена реализации поднялась сразу на 40 %.