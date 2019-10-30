Футбол

78.ru78.ruСергей Семак: «Есть желание выиграть Кубок России»

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
У «Зенита» есть желание выиграть Кубок России. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт корреспондент 78.ru. Наставник сине-бело-голубых также добавил, что голкипер Андрей Лунёв не играет «по медицинским показаниям».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Семак: «Цели махнуть рукой на Кубок России у „Зенита“ нет»

Sport24.ruвчера в 15:22

Сергей Семак: «Цели махнуть на Кубок у нас нет»

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Сергей Семак: «Хотим взять Кубок России. Цели где-то не выиграть, на что-то махнуть рукой нет»

Sports.ruвчера в 15:47

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему отказался от услуг основного вратаря

КП - Санкт-Петербургвчера в 16:22

Сергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 16:13

Семак прокомментировал выход в четвертьфинал Олимп-Кубка России

Piter.tvвчера в 16:07

Тренер: вратарь «Зенита» Лунев не играл с «Томью» по медицинским показаниям

РИА Новостивчера в 15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Космос

Рогозин сообщил о сроках начала испытаний «водородной» ракеты «Ангара»

Дни24 09:13
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Армия и оружие

Националисты и украинские силовики устроили перестрелку в Донбассе

Lenta.ru 09:39
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Музыка

Максим Фадеев назвал главную причину закрытия своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев пояснил причины, по которым лейбл MALFA расторг контракты со всеми артистами.
Газета.Ru 09:42
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Футбол

Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями от победы над «Уфой» в рамках Кубка России и рассказал, с кем бы хотел сыграть в четвертьфинале.
Чемпионат 09:12
Политика

Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Московский Комсомолец 05:54
Экономика

«Пассажиравтотранс» к 2025 году может стать акционерным обществом, а значит, и оказаться в частных руках

Петербургское ГУП «Пассажиравтотранс» через 5 лет из государственного унитарного предприятия может превратиться в акционерное общество.
Фонтанка.Ру 09:38
Происшествия

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
Экономика

Счетная палата РФ выявила миллиардные нарушения в работе Роснедр по УрФО

Счетная палата РФ опубликовала результаты проверок деятельности Федерального агентства по недропользованию по УрФО за 2017-2019 годы, согласно которым ведомство допускало нарушения при проведении аукционов на право пользования недр, уплаты доходов и исчислении стартового размера разового платежа.
Правда УрФО 07:54
Политика

Захарова ответила на отказ Болгарии предоставить визу военному атташе

Напомним, ранее Россия получила официальное уведомление от Болгарии об отказе в предоставлении визы работнику, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве России в Софии, передает ТАСС.
РЕН ТВ 08:33
Транспорт

Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Происшествия

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Игры

Второй самой продаваемой консолью в мире стала Sony PlayStation 4

Второй самой продаваемой консолью в мире стала Sony PlayStation 4, которая была продана в количестве 102,8 млн единиц.
Газета DAILY 06:31
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Общество

Предприятия РФ не поддержали переход на четырёхдневную рабочую неделю

Ни одно из российских предприятий не высказалось в поддержку инициативы о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
News.ru 04:54
Политика

В Чили отменили саммит АТЭС из-за протестов в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.
Реальное время вчера в 12:13
Политика

Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.
Московский Комсомолец вчера в 08:15
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Известия 09:46
Общество

Путин заявил об увеличении расходов на здравоохранение до 4,1% ВВП

В четверг, 31 октября 2019 года, во время встречи с общественными деятелями Калининградской области в Светлогорске глава российского государства заявил об увеличении расходов на здравоохранение до 4,1% ВВП.
Русский Запад 07:08
Армия и оружие

Турция передаст России 18 пленных сирийских военных

Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Газета.Ru 09:46
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Технологии

Вывод на рынок новых продуктов потребовал от AMD увеличения расходов на маркетинг

Источник изображения: AMD Стало известно, например, что на направлениях вычислительных продуктов и графики выручка AMD за минувший квартал выросла на 36 %, и поставки усреднённой по типу продукции в натуральном выражении выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена реализации поднялась сразу на 40 %.
3DNews 07:10
Авто

Volkswagen покажет новый электрический концепт ID 19 ноября

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен в ближайшее время представить публике обновленный концепт Volkswagen ID.
Rusargument 05:00
Экономика

Спрогнозирован рост энерготарифов в России из-за договора по климату

Эксперты дали прогнозы относительно возможного роста энерготарифов на территории России на фоне договора по климату.
Актуальные Новости 02:57
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное