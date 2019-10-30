Футбол
78.ruСергей Семак: «Есть желание выиграть Кубок России»
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
У «Зенита» есть желание выиграть Кубок России. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт корреспондент 78.ru. Наставник сине-бело-голубых также добавил, что голкипер Андрей Лунёв не играет «по медицинским показаниям».
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КП - Санкт-Петербургвчера в 16:22
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