Футбол
78.ruСергей Семак: «Есть желание выиграть Кубок России»
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
У «Зенита» есть желание выиграть Кубок России. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт корреспондент 78.ru. Наставник сине-бело-голубых также добавил, что голкипер Андрей Лунёв не играет «по медицинским показаниям».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Политика
Дания тянула с разрешением «Северному потоку — 2» ради Украины
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил намеренное затягивание Данией строительства газопровода «Северный поток — 2» исключительно политическими причинами, сообщил «Царьград».
Происшествия
В Бурятии загорелся торговый центр
По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
Происшествия
«Аэрофлот» раскрыл детали задержания актрисы перед вылетом в Тель-Авив
Самолет, направляющийся из Москвы в Тель-Авив, не смог вылететь из-за «деструктивного поведения» пассажирки, которая отказывалась пристегиваться, нецензурно выражалась и оскорбляла членов экипажа и пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в самом результативном матче сезона НХЛ
"Тампа" победила в гостях "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая
Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Шоу-бизнес
Харламов похвалил жену за постельные сцены в фильме «Текст»
Журналисты спросили комика, как он отнесся к тому, что его жена снялась в откровенных сценах в фильме «Текст».
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Политика
США официально признали геноцид армян в Турции
29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Технологии
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Глава государства, комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке.
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без полиса ОСАГО, может вырасти в семь раз.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Экономика
России предсказали взлет цен на духи
Стоимость импортных духов и туалетной воды в России может взлететь на 5-15 процентов из-за новых правил маркировки зарубежной парфюмерной продукции.