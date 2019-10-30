У «Зенита» есть желание выиграть Кубок России. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт корреспондент 78.ru. Наставник сине-бело-голубых также добавил, что голкипер Андрей Лунёв не играет «по медицинским показаниям».

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Происшествия В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.

Политика Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

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