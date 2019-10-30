Футбол
Телеканал Санкт-ПетербургСергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.
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