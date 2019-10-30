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Происшествия В Уфе ищут пропавших отца и двух малолетних детей В Башкортостане третьи сутки разыскивают пропавшего 37-летнего жителя Уфы Артёма Мазова и двух его малолетних сыновей — пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Илью.

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Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Политика В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.

Армия и оружие СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57 НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.

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Политика Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.

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Здоровье Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России.

Происшествия Автоледи погибла в ДТП на объездной Ново-Ленино в Иркутске Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и врезался в LADA XRAY, на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске сегодня утром, 31 октября.

Технологии Apple купила товарный знак у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Армия и оружие Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.

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Армия и оружие Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.

Политика Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.